الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

عيد الفطر من حديقة
عيد الفطر من حديقة الأزهر

عيد الفطر من حديقة الأزهر

عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
عيد الفطر من حديقة الأزهر
WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.29 PM
WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.29 PM
WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM (1)
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WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM
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عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

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