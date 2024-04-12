عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر الجمعة 12/أبريل/2024 - 01:39 م 4/12/2024 1:39:27 PM عيد الفطر من حديقة الأزهر - عدسة شروق السيد شارك طباعة عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر عيد الفطر من حديقة الأزهر WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.29 PM WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM (2) WhatsApp Image 2024-04-12 at 1.26.30 PM شارك طباعة