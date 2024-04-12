تفعيل الرادارات لمنع السرعات الجنونية على الطرق

تواصل الإدارة العامة للمرور، انتشارها بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة خلال احتفالات عيد الفطر، مع وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدي المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق.

وانتشرت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أي عوائق تتسبب في تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات.

ونشرت إدارة العامة المرور الخدمات على جميع الطرق والمحاور، وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمي الطرق.

وتم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهي: طريقيِّ القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، طريق القطامية - العين السخنة، طريق السويس - القاهرة الصحراوي، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.