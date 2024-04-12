الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفعيل الرادارات لمنع السرعات الجنونية على الطرق

رادار
رادار

تواصل الإدارة العامة للمرور، انتشارها بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة خلال احتفالات عيد الفطر، مع وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدي المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق.

وانتشرت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أي عوائق تتسبب في تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات.

ونشرت إدارة العامة المرور الخدمات على جميع الطرق والمحاور، وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمي الطرق.

وتم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهي: طريقيِّ القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، طريق القطامية - العين السخنة، طريق السويس - القاهرة الصحراوي، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

طريق القطامية منع القيادة الطرق السريعة احتفالات عيد الفطر

مواد متعلقة

أهالي بني سويف يواصلون احتفالات عيد الفطر بمراكز الشباب

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة ثالث أيام عيد الفطر

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

"شقو" يحقق رقمًا قياسيًا.. إيرادات الأفلام فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين