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رياضة

رئيس الجبلاية يجتمع بلاعبى منتخب الناشئين قبل السفر للجزائر

منتخب الناشئين 2008
منتخب الناشئين 2008

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على هامش مران اليوم الخميس، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد خلال البطولة المقبلة. 

ويستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس، لخوض فعاليات بطولة شمال افريقيا فى اطار الاستعداد لتصفيات بطولة أفريقيا للناشئين.

ودخل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًا السبت الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للناشئين المقرر لها في شهر إبريل الجاري.

وأجريت قرعة بطولة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

وتحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور  عمرو طه طبيب المنتخب،  والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك.

ويسعى احمد الكأس للظهور بمستوى جيد خلال البطولة المقبلة، حتى يضع أقدامه على الطريق الصحيح كمدير فنى لهذا الفريق، برغم ضيق فترة الإعداد والاختيار لهذا الفريق، نظرا لتولى الكأس مهمته متاخرا، وهو ما حدث مع وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2005 الذى شارك فى ذات البطولة على مستوى منتخبات الشباب بعد فترةقصيرة من توليه المسئولية وكانت النتائج غير مرضية.

منتخ الشباب منتخب الناشئين اتحاد أحمد الكاس

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