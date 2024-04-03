الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب مصر السابق: جمال علام سبب رحيل كيروش.. وفيتوريا فشل فنيا فى قيادة المنتخب

جمال علام
جمال علام

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن سبب رحيل المدرب البرتغالى كيروش عن مدرب الفراعنة هو جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

‏‎وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "المدرب البرتغالى كيروش كان يتقاضى 70 ألف دولار شهريا أثناء تدريب منتخب مصر".

وقال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق المدرب البرتغالى روى فيتوريا فشل فنيا فى قيادة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية الماضية.  

‏‎وأوضح ضياء السيد: "حازم إمام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم لابد أن يُحاسب على خروج منتخب مصر المبكر فى كأس الامم الإفريقية حيث لم يكون هناك هدف محدد فى البطولة ".

ضياء السيد منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن جمال علام كارلوس كيروش

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