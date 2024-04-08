الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

الحكم محمد معروف
الحكم محمد معروف خلال مباراة نهضة بركان وأبوسليم

أدان الاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتداءات التي تعرض لها الحكم محمد معروف، خلال إدارته مباراة نهضة بركان المغربي وأبوسليم الليبي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "أرسل اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبوسليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية".

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبوسليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الإفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي بطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

كان محمد معروف، قد تعرض لاعتداء من جانب أحد لاعبي فريق أبوسليم الليبي، في اللحظات الأخيرة من عمر مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في إطار إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية.

وحجز نهضة بركان، مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة، عقب تغلبه على أبوسليم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن إياب دور الثمانية.

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