الخميس 11 أبريل 2024
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المخرج محمد عبدالعزيز يروي قصة اكتشاف موهبة نجله كريم في التمثيل (فيديو)

المخرج محمد عبدالعزيز
المخرج محمد عبدالعزيز

 أكد المخرج الكبير محمد عبد العزيز، أن نجله الفنان كريم عبد العزيز يمتلك موهبة استثنائية في مجال التمثيل، وقد تفاجأ المخرج بموهبة ابنه الفنية، حيث كان يُصاحبه في أيام التصوير ويقف خلف الكاميرا.

وأوضح عبد العزيز، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه أرسل نجله إلى أمريكا لاستكمال دراسته والحصول على الشهادة الثانوية من هناك، بهدف الجمع بين اللغة الأجنبية والفرنسية، ولكن كريم أبدى رغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل انضم إلى معهد السينما.

وتابع: "كان كريم عبد العزيز يستعين به في دور طفل في أعماله الفنية، وكانت مشاركته في مسلسل "أنين امرأة" فرصة أخرى له للتألق، ورغم أنه كان يفكر في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أنه قرر دخول معهد السينما، حيث كان متميزًا جدًا في سنة أولى إخراج".

وفي مواجهة الضغوط، رفض محمد عبد العزيز فكرة دخول ابنه مجال التمثيل، ومع ذلك، تعرض لضغط شديد من المخرجين حسين كمال ويوسف شاهين للعدول عن قراره والموافقة على دخول كريم عبد العزيز لعالم الفن.

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