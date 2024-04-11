الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

"المتحدة" تؤكد دور الكارتون فى تربية الأطفال وتشكيل وعيهم (فيديو)

الدكتور عماد ربيع
الدكتور عماد ربيع

أكد الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أهمية دور صناعة الوعي في تربية الأجيال وتشكيل وعي الأطفال.

وأشار ربيع، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على  فضائية "الناس"، إلى أن الإعلام والدراما يتحملان مسئولية كبيرة في توجيه الوعي وتوعية الجمهور، وأوضح أن قناة الناس تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوعي من خلال برامجها المتنوعة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس قطاع الإنتاج الدرامي أن الكارتون يلعب دورًا مهمًا في تربية الأجيال بشكل درامي، وأشاد بجودة المسلسلات الكرتونية مثل "يحيى وكنوز" و"نور"، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستظل ملتزمة بتطوير هذا النوع من المحتوى.

وفي ختام حديثه، أكد ربيع أن الكارتون يستمر في التطور والتحسين، مما يسهم في تشكيل الوعي لدى الأطفال وتعزيز تربيتهم.

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