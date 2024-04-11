إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الثانى بأحد العقارات فى العجوزة

أصيب طفل بكدمات وجروح بأماكن متفرقة من جسده بعد سقوطه من الطابق الثاني بأحد العقارات في منطقة العجوزة.

ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط طفل من شقته، ونقله إلى المستشفى لإسعافه بالعجوزة.

وبالتحرى تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقارب 7 سنوات، اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني، مما أدى إلى إصابته، واستمعت أجهزة البحث لأقوال أفراد أسرته، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.