عيدكم آمن.. المصريون يواصلون الاحتفال فى المتنزهات والشواطئ والرحلات النيلية

واصل المصريون الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط استمرار حالة الطوارئ فى كل المحافظات، وتكثيف الاستعدادات لحل أى مشكلات طارئة، بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وشهدت محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المتنزهات والشواطئ العامة والأندية الشاطئية بمدن المحافظة.

واستقبلت مدينة الغردقة، منذ بداية يوم أمس، مئات الأسر والعائلات بالنادى الاجتماعى، مع استقبال أعضاء النادى والرحلات الخارجية بالحدائق وساحة ألعاب الأطفال، وسط استمرار حالة الطوارئ وزيادة أعداد المنقذين.

كما شهد شاطئ «٤» فى الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بعد أن استكملت المدينة، قبل العيد، جميع تجهيزات الشاطئ، وأهّلت منطقة ممشى الكورنيش الجديد لاستقبال المواطنين، الأمر الذى أسهم فى زيادة الإقبال من الأسر والعائلات ومرتادى وزائرى المدينة من المحافظات الأخرى.

كما شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة إقبالًا كبيرًا من السائحين، بجانب وفود المصريين من السياحة الداخلية، وسط توجيهات من رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية، بتوفير وسائل الراحة للمواطنين، وزيادة تمركزات سيارات الإسعاف بمحيط الشاطئ ومنطقة الممشى السياحى.

الأمر نفسه شهدته مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، فى ثانى أيام العيد، مع تزايد الإقبال بشكل كبير على الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.

وفى محافظة الوادى الجديد، شهدت الحدائق العامة ومراكز الشباب إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة، فى ثانى أيام العيد، خاصة بعد فتحها بالمجان أمام المواطنين.

وكان محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قد وجه بتوفير كل الخدمات بالحدائق ومراكز الشباب، وتفعيل غرف العمليات بالمراكز والقرى، للعمل على مدار الساعة، وطوال أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الشوارع الرئيسية والميادين فى المحافظة تواجدًا كثيفًا من أطقم المرور، لتيسير حركة المرور، وتحقيق السيولة المرورية للتيسير على المواطنين.

وفى محافظة الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمى أنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان، وكذلك مراكز الشباب، لاستقبال آلاف المواطنين من الأسر والعائلات، للاستمتاع بإجازة العيد.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المواطنين، خاصة بعد رفع درجة الاستنفار من جانب قيادات مديرية الأمن، لتأمين التجمعات، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف بالميادين وأماكن تجمعات المواطنين.

وفى أسيوط، قال المحافظ عصام سعد إن جميع الحدائق والمتنزهات بمراكز وأحياء المحافظة والعبارات النهرية شهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، ومتابعات مستمرة من رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم لجميع الحدائق وخاصة حدائق الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس، الأكثر شهرة وإقبالًا من المواطنين، وذلك فى وجود انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية فى الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأى طوارئ مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

ووجه «سعد» رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات المرور على مختلف الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية، لافتًا إلى أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، وأنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة، فضلًا عن نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التى تنطلق من المرسى السياحى بحديقة الفردوس، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أى حالات طارئة.

وفى كفرالشيخ، تابع المحافظ جمال نورالدين توافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وعلى الرحلات النيلية بكورنيش النيل.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل لاستقبال الزوار لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بضفاف النيل والرحلات النيلية.

أما فى القليوبية، فقد شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية إقبالًا ملحوظًا فى ثانى أيام احتفالات العيد، وأوضح المحافظ عبدالحميد الهجان أنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية بالقناطر منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، متمنيًا لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية التى تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة.