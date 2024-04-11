فيوتشر يهزم المصري البورسعيدي بهدفين في الدوري

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من بطولة دوري نايل.

وسجل أحمد عاطف هدف مودرن فيوتشر الأول في الدقيقة 22، بعد تمريرة خاطئة من دفاع المصري استغلها عاطف وراوغ حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

وأدرك فريق المصري التعادل في الدقيقة 69 بعد كرة عرضية من أحمد عيد استقبلها معتز زدام بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وأحرز جوزيف نجويم الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 87، بعد كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء عن طريق محمود شعبان استقبلها نجويم بتسديدة لداخل الشباك.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.