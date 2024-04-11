تنتهي 29 إبريل.. خطوات التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بصفر جمارك

ناشدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جميع المصريين المقيمين في الخارج بسرعة التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل انتهاء المهلة في 28 أبريل الجاري.

موعد نهاية مبادرة سيارات المصريين بالخارج

واضافت في بيان لها: إلحق سجل واحجز مكانك قبل انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 28 أبريل المقبل، سجل ولو عندك مشكلة هنحلها.

احسبها هتلاقيها صفر جمارك!..70% خصم علي الجمارك و30% هتسددها وديعة تستردها بعد ٥ سنوات.. فقط لو سجلت في المبادرة.

تسهيلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتُتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وتشمل التسهيلات الجديدة ما يلي:

- إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.

- ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.

إلحق سجل الآن واحجز مكانك في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل انتهاء الفرصة في 28 أبريل! عشان تقدر تستفيد بكل هذه التسهيلات.

خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

للتسجيل في المبادرة قم بتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

- من هواتف أندرويد: من هنا.

- من هواتف iOS” iPhone”: من هنا.

وتعمل وزارة الهجرة فى إطار المبادرة، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لحل مختلف العوائق التي تواجه الراغبين في جلب سيارة من المصريين حول العالم، ومن بينها المشاكل الخاصة بالتحويلات المالية المقررة بالمبادرة، وتلك الدول التي يستحيل التحويل من خلال مؤسساتها المالية والتي تواجه اشتراطات في بعض الدول، حيث إنه سيتم تذليل كافة تلك العوائق.