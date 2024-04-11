يوسف عثمان: مسلسل "بقينا اتنين" دراما اجتماعية يواجه المشكلات الزوجية بالكوميديا

تحدث الفنان يوسف عثمان، عن مشاركته في مسلسل "وبقينا اتنين"، مشيدًا بأحد أفراد طاقم العمل الفني، لِما قدمه من مساعدة كبيرة في إبراز شخصيته بأفضل صورة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، إلى أن هذا الشخص بذل جهدًا كبيرًا في مساعدته على فهم الشخصية وتجسيدها بشكل واقعي ومقنع، موضحًا أن مسلسل "بقينا اتنين" دراما اجتماعية، يواجه المشكلات الزوجية بالكوميديا.

وتابع عثمان: "قلة من المخرجين الذين يضعون ثقتهم في الممثل ويكتفون بالتوجيه، ورغم ذلك أعينهم معه لإخراج أفضل أداء ممكن، ومن هؤلاء مخرج مسلسل بقينا 2 طارق رفعت".

وواصل: "أقدر ما فعله معي مخرج العمل، وهافضل فاكر اللي عمله معايا وبحترمه، والمسلسل كان أول تعامل بيني وبينه".



أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.