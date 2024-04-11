كيف تم استخدام الذكاء الاصطناعى فى "جودر"؟.. منتج المسلسل يجيب (فيديو)

تحدث تامر مرتضي، المنتج الفني عن مسلسل جودر، قائلا: "عندما قرأت ورق المسلسل، عرفت أنني أمام مشروع مهم ومتميز، الحلقات تجعلك تقرأها وتكملها لآخر ورقة، وتحمست للمشروع"، مؤكدا أن الفترة الماضية، حدثت طفرة للفنانين فى مجال الجرافيك.

وأضاف "مرتضى"، خلال استضافته مع أبطال مسلسل جودر، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن المخرج إسلام خيري يتحمل المسؤولية، كما لديه قدرة على تحمل الظروف الصعبة وهو بمواصفات خاصة، لافتا إلى أن معظم الديكورات تم رسمها قبل المشهد، والملابس كذلك ومشاهد الأكشن، وملابس منى التونسي، والتي جعلت المشاهد يصدق أنها حقيقية.

وكشف مرتضى: "إحنا شركتين إنتاج اشتغلوا بكامل طاقتهم على المشروع، لدينا فريق متخصص في رسم الشخصيات والديكورات"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي كان له دور رئيسي في تسريع الأمور التي وصلوا إليها في المسلسل، واختيار المناسب لجميع.