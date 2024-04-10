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تحقيقات ومتابعات

تعقيب وشماريخ.. احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك

احتفالات شباب الجيزة
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك

احتفل شباب منطقة الساحة الشعبية بميدان الجيزة، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك،  بإقامة سماعات دي جي والرقص علي أغاني المهرجانات واشعال  والألعاب النارية، وهي العادة التي حرصو الاحتفال بها.

لينطلق المواطنين بالاحتفال في الساحات الشعبية عقب الانتهاء من صلاة العيد في مشهد مبهج ملىء بالفرحة والسعادة
تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً، وتشهد اقبال كبير من المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد.

واقامت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎،  لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎، والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل  انضباط.

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احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك

احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
احتفالات شباب الجيزة بعيد الفطر المبارك
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