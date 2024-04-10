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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب توك توك.. النيابة تحقق فى مقتل عامل وإصابة ابنه فى مشاجرة بمنطقة دار السلام

مشاجرة
مشاجرة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل وإصابة ابنه فى مشاجرة بسبب توك توك بمنطقة دار السلام، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان أسباب الحادث.

تلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة)، و(عاطل) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة دارالسلام مقتل عامل النيابة العامة توك توك دار السلام

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