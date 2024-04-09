سهرة العيد.. نصف دستة أهداف في تعادل قمة السيتي والريال

حسم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، قمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقين في لقاء الحسم بالإياب الأربعاء المقبل على ملعب “الاتحاد”.

الشوط الأول

باغت السيتي الريال مبكرًا بهدف من بيرناردو سيلفا الهدف الأول بالدقيقة 2 من ركلة حرة خادعة خدعت حارس الريال لونين وسكنت مرماه.



وقلب ريال مدريد الطاولة على السيتي في دقيقتين، حيث تعادل كامافينجا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 12 اصطدمت بروبن دياز وتحولت في مرمى أورتيجا.



بينما سجل رودريجو الهدف الثاني بالدقيقة 14 من هجمة مرتدة وضعها بين قدمي أورتيجا.



وتصدى أورتيجا بالدقيقة 19 لتسديدة قوية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء.



وسدد رودريجو كرة قوية خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 32، علت مرمى أورتيجا.



الشوط الثاني

هدد جريليش مرمى الريال مبكرًا بالدقيقة 48، بتسديدة داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

وراوغ بيلينجهام دفاعات السيتي بالدقيقة 52، وسدد بقوة داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بسلام على أورتيجا.

عاد السيتي بالدقيقة 54، وسدد رودريجو رأسية من ركلة حرة لكنها علت مرمى لونين.

وأضاع فينيسيوس انفراد بالدقيقة 56، بالمرمى بعدما سدد الكرة بشكل غريب فوق المرمى.



وسدد فودين وسيلفا على مرتين بالدقائق 58 و59 لكن تصدى لونين للكرتين.



وقلب الطاولة السيتي في 5 دقائق بعدما تعادل بتسديدة صاروخية من فودين بالدقيقة 66، سكنت يمين لونين.

وفي الدقيقة 71 سدد جفارديول بنفس الطريقة كرة باغتت لونين وأعلنت التقدم للسيتي.



وبالدقيقة 79 أدرك الريال التعادل من جديد، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أورتيجا

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو