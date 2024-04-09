الثلاثاء 09 أبريل 2024
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صيغ تكبيرات العيد.. وكم عدد ركعات صلاته

صيغ تكبيرات العيد
صيغ تكبيرات العيد

صيغ تكبيرات العيد  من أكثر عمليات البحث التي تجري خلال الساعات الماضية على محرك جوجل العالمي حيث يتطلع الكثير من المسلمين لمعرفه الكثير حول صيغ تكبيرات العيد ووقت صلاة عيد الفطر وغيرها من الأمور كالسؤال على عدد ركعات صلاة العيد وتوقيت خطبة العيد وأدعية صلاة العيد.

صيغ تكبيرات العيد.. وكم عدد ركعات صلاته  

قبل ساعات فقط يبحث الملايين من المواطنين عن صيغ تكبيرات العيد.. وكم عدد ركعات صلاته وفقًا لجمهور الفقهاء ويُستحب التكبير في يوم العيد بأي صيغة من صيغ تكبيرات العيد، لأن الأمر في ذلك واسع ومفتوح، إذ ورد الأمر بالتكبير بشكل عام في قوله تعالى في سورة البقرة: 185: "وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" وقد أكدت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر، مشيرة إلى أنه يمكن اتباع أي صيغة من صيغ تكبيرات العيد في هذا اليوم، دون وجود شرط محدد في السنة المطهرة بخصوص صيغة التكبير.

ويمكن الالتزام بهذه الصيغة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

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تكبيرات العيد: صيغ متنوعة تعكس مرونة الشريعة الإسلامية (فيديو)

صيغة تكبيرات العيد المشهورة

كما أن هناك صيغة تكبيرات يتبعها الكثير من أهل مصر وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

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تكبيرات العيد: صيغ متنوعة تعكس مرونة الشريعة الإسلامية (فيديو)

كم عدد ركعات صلاة العيد 

وصلاة العيد ركعتان يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة ويسن قراءة الأعلى وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة ويسن سورة الغاشية.

وتصلى صلاة العيد في مصلى العيد أو في أماكن واسعة أخرى ويصلى صلاة العيد دون أذان أو إقامة كما يسلم الإمام بعد الركعة الثانية.

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