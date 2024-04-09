تكبيرات العيد: صيغ متنوعة تعكس مرونة الشريعة الإسلامية (فيديو)

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تكبيرات العيد تُعد سُنَّة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وأن الأمر في صيغ التكبير يتسم بالمرونة والسعة، مشيرة إلى أن الأصل في التكبير هو الإطلاق كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" [البقرة: 185].

وأضافت الدار أنه لم يرد تحديد لصيغة التكبير في السنة النبوية المطهرة، وبالتالي يظل الأمر مفتوحًا للمسلمين للتكبير بأي صيغة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي سياق متصل، لفتت الدار الانتباه إلى أن الصيغة المشهورة لتكبيرات عيد الفطر التي اعتاد عليها المصريون منذ القدم، والتي تقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد..."، تُعتبر صيغة شرعية صحيحة، وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قد أقر هذه الصيغة وأثنى عليها، مؤكدًا أن الزيادة في التكبير وذكر الله تُعد أمرًا محببًا.

كما أوضحت دار الإفتاء أنه على الرغم من عدم ورود صيغة محددة للتكبير في السنة النبوية، إلا أن بعض الصحابة كسلمان الفارسي قد اعتادوا على التكبير بصيغة معينة، وأن الأمر في ذلك يبقى متسعًا، مستشهدة بالآية القرآنية الكريمة التي تدعو المسلمين للتكبير على ما هداهم الله.