الرئيس السيسى يهنئ نظيره السورى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، ومتمنيًا موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

وقال المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السوري أعرب من جانبه عن التقدير والامتنان للاتصال الكريم، معربًا عن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.