الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يباغت ريال مدريد بهدف مبكر من سيلفا

هدف سيلفا فى شباك
هدف سيلفا فى شباك ريال مدريد

تقدم مانشستر سيتي مبكرًا على نظيره ريال مدريد بهدف مبكر، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الأول بالدقيقة 2 من ركلة حرة خادعة خدعت حارس الريال لونين وسكنت مرماه.

وجلس كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء بجانب جيريمي ديكو وجوليان ألفاريز، بينما بدأ فيل فودين وبيرناردو سيلفا أساسيان.

وبدأ جفارديول في الدفاع كما يقود الهجوم إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي.. دي بروين بديلًا وهالاند يقود الهجوم أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

 

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

 

يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور التالي بشكل مبكر، من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب "الاتحاد".

وكان فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2022/ 2023.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، رغم أنه حقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بنتيجة 4-2، ولكنه يصارع على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأرسنال.

 

 

 

 

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تشكيل مانشستر سيتي.. دي بروين بديلًا وهالاند يقود الهجوم أمام ريال مدريد

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