دعاء الفجر.. أذكار الصباح وتكبيرات عيد الفطر اليوم الأربعاء 10-4-2024

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، تصدر عنوان دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-4-2024 محرك البحث جوجل في مصر، ودعاء الفجر يعتبر من أهم الأدعية المستجابة والتي قد تغير حياتك بشكل كبير إلى الأفضل، حيث يمكن أن يجعلك تعيش حياة أكثر سعادة وراحة، ويمكن أن يحول معاناتك إلى سعادة.

دعاء صلاة الفجر وأذكار الصباح هو وسيلة لتحقيق الأماني والرغبات، وهو من السنن المستحبة التي وردت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو أيضًا طريق لتحقيق الأماني وتحقيق الاحتياجات.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 10-4-2024

جاءت صيغ دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-4-2024 كما يلي:

1- اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا.

2- ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله.

3- رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

4- اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت.

5- اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

أذكار الصباح يوم عيد الفطر 10-4-2024

إذا كنتم في حيرة بشأن ما تقولونه في أذكار الصباح ودعاء عيد الفطر، فتذكروا حاجتكم إلى استكمال ثواب الشهر الكريم وتحقيق النيات الطيبة والأعمال الصالحة.

يمكنكم أثناء تكبيرات العيد التي تستمر على مدى أيامه الثلاث "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" أن تدعوا قائلين:

"اللهم امنن علينا برحمتك ولطفك".

"ربي تقبل منّا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين".

"يا حيّ يا قيوم صومنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين.."

"اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد، فاكتبنا يارب من عبادك الصالحين، وآدم علينا نعمك وعافيتك".

"ربي أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه".

اللهم اجعل أيامي عيدًا، ويومي سعيدًا، وعمري مديدًا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجا.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-4-2024

يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

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ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر