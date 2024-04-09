دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024.. في وداع الشهر الفضيل والذي نودعه بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري هو أول أيام شهر شوال لهذا العام، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

ومع انتهاء شهر رمضان، يبحث العديد من الأشخاص عن دعاء آخر رمضان ورغم عدم وجود دعاء محدد لهذا اليوم، إلا أن هناك عددًا من الأدعية المستحبة، ويمكن استخدامها في هذه المناسبة.

دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024.. في وداع الشهر الفضيل

نعرض للقراء من خلال السطر التالة دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024.. في وداع الشهر الفضيل والتي جاءت كما يلي:-

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعده علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالاجر.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا، اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا.

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك غفور رحيم تحب التوابين فتوب علينا.

اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم.

اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك وجنتك.

اللهم اجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين لك المطيعين لك.

اللهم اهدنا وسددنا وثبتنا على طريق الخير وارزقنا حسن الخاتمة.



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اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقّل موازيني وحقّق إيماني وارفع درجتي وتقبّل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلاء من الجنة”

اللهم اجعلنا من الذين يخرجون من رمضان وقد غفرت لهم ذنوبهم.

اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك الكريم في الآخرة.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

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