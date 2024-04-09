الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مصر

عاجل| الرئيس السيسى يؤكد مواصلة مصر مساندة الأشقاء فى فلسطين على جميع الأصعدة

جريدة الدستور

‎أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مواصلة مصر جهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان.

من جانبه، أعرب "أبومازن" عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، مثمنًا موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، داعيًا الله- العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس السيسي مصر فلسطين الرئيس الفلسطيني عيد الفطر المبارك

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