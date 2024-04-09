تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو الملك الصالح.

لذلك يستلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش، بالإضافة إلى استقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الاتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولًا لنفق الملك الصالح والاستبقاء على حركة المرور.

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتبارًا من الساعة الـ 12،5 صباح يوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلًا ونهارًا.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.