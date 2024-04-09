الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسي يهنئ نظيريه الجزائري والتونسي بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار.

من جانبه، ثمن الرئيس الجزائري اللفتة الكريمة، معربًا عن تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بالخير والاستقرار والتقدم.

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى الرئيسان - خلال الاتصال - أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

الرئيس السيسي الجزائر مصر تونس السيسي

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