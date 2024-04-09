الثلاثاء 09 أبريل 2024
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سياسي

جيفارا الجافى: إشراك كل القوى فى الحوار الوطنى يعزز الديمقراطية

جيفارا الجافي عضو
جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ

قال جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، إن إشراك كافة القوى الوطنية والسياسية في الحوار الوطني، وسماع رأيها وتوصياتها يعزز حالة الديمقراطية، ويؤكد نضوجها ويجهض كل الشائعات السافرة والمغرضة في الخارج عبر منصات مأجورة خبيثة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني يؤكد التشاركية في صنع القرار.

ولفت "الجافي" في تصريح صحفي له اليوم، إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، علاوة على الاستمرار في حالة الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها، وهي الأولويات التي حددها الرئيس السيسي مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة له.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني للرئاسة، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية والعمل فور على تنفيذها، فور وصولها بحسب تصريحات رئيس الوزراء، يؤكد أن الحوار الوطني استراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل، وأنه لا تخلي عنه خلال السنوات القادمة، حتى تتغلب مصر على كل تحدياتها.

وشدد نائب الشيوخ أن الحوار الوطني فكرة لا نظير لها عربيا، وتضع خيارات عديدة أمام صانع القرار وتوصيات مختلفة في كافة المجالات.

واختتم النائب جيفارا الجافي، حديثه بالقول إن إعلان الرئيس السيسي، استمرار الحوار الوطني يؤكد الايمان التام به، وقوة وفاعلية توصياته في كل القضايا.

من جانبه، اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراءً طبيعيًا بعد التخفيض الكبير الذي حدث للجنيه المصري أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير في الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

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