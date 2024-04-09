الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية في طرق ومحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين تنقلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

انتظمت حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

انسيابية في حركة السيارات على كورنيش الحلوان باتجاه حلوان والملك الصالح

وانسابت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت سيولة مرورية بأعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشأة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني لضبط المخالفات المرورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن القاهرة التحريات المرور القاهرة الجيزة سيولة مرورية

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