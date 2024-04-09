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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل صدفة الحلقة ٢٩.. ملخص الحلقة بالكامل وموعد الحلقة ٣٠

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تنوعت تفاصيل الحلقة ٢٩ من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج وترصد الدستور خلال التقرير التالي ملخص الحلقة ٢٩ وهي الحلقة قبل الأخيرة.

 

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث تفاجأت صدفة بزيارد طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على إنصراف، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانيها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

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واجه كل من عمر- إبراهيم طلبة، وأخته منار- ميار الغيطي، أمهم- سلوى خطاب، أن صدفة هي أختهم، وهم متأكدون من ذلك، فلم تجد هالة أمامها سوى أن تعترف بصدفة، ولكنها أقسمت أنها لن تورث معهم شيئا، فاقترحت منار عليها أن تعطيها نقود لتنصرف عن حياتهم ولكنها رفضت حتى لا تطمع فيهم.

 

كما شملت  الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل صدفة، بتشاجر حازم مع طارق، بسبب استيلاء طارق على شركة والد حازم، والزج به في السجن.

فيما هدد خالد الصاوي، شقيقة ريهام حجاج (صدفة)، بقتلها، في حال عدم تنازل صدفة، عن قضية النسب.

في الوقت ذاته، دبر خالد الصاوي (فؤاد)، فخ لـ فراس سعيد (معتز)، واستدرجه لمخزن مهجور، وقتله، انتقاما منه على ما فعله معه ومع ابنته.

 

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة ٣٠ 
يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

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