الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 29.. محسن يقترح على السويركي بإجراء تحليل DNA

حق عرب
حق عرب

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه ابن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي.

مسلسل حق عرب الحلقة 29

كما شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب ط، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وانغام.

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، وأب واحد جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

وتنزل واقع هذه الجملة على انغام صدمة شديدة وترد عليها قائلة: قولي انك بتهزري.

وكانت قد كشفت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الغير متوقعة.

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب انه ابن عبد ربه، وللاخير انه ابوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل حق عرب 

وشهدت الحلقة انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

حق عرب الحلقة 29.. عرب السويركي يرفض الاعتراف بصباح الجياش

أحمد العوضي يحذر الشباب من مخاطر المخدرات فى "حق عرب" (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 28

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلب سميحه من رباح ابو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بانها قامت بتصويره اثناء قتله لجمال زوجها. 

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها ٥ مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور اعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب 

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وادلاءه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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