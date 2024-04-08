الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضي يحذر الشباب من مخاطر المخدرات فى "حق عرب" (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي عن أهمية دوره في المسلسل الرمضاني "حق عرب" لعام 2024، مشددًا على الرسالة القوية التي يحملها المسلسل ضد المخدرات، حيث يسلط الضوء على خطورة المخدرات وتأثيرها المدمر على الفرد، مؤكدًا أن الشخصية التي يجسدها تعكس الانكسار الذي يمكن أن يعاني منه الإنسان جراء الإدمان.

وصرح العوضي، في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، بأن تجربته في المسلسل كانت بمثابة رحلة معاناة، حيث تعرضت شخصيته للعديد من المواقف المهينة التي تعبر عن قدرة المخدرات على تحطيم كرامة الإنسان.

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وأضاف، أنه يأمل أن يتمكن من خلال هذا الدور من إيصال رسالة ملحة إلى الشباب بضرورة الابتعاد عن هذا الطريق الخطير، مشبهًا تأثير المخدرات بأنه يجعل الإنسان كـ"خيال المآتة"، ضعيفًا ومنكسرًا.‎

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