الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضي لـ"ع المسرح": "مفيش حاجة اسمها نمبر وان" (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شدد الفنان أحمد العوضي على أن مفهوم "نمبر وان" ليس ثابتًا، ولا يمكن أن يُنسب لأحد دون الآخر، مُعربًا عن رأيه قائلًا: "لا يوجد أحد يمكنه الادعاء بأنه الأول دائمًا، فالأولية لله وحده، وما عدا ذلك فهو زائل وغير دائم".

وأوضح العوضي، في حديثه، خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أنه لم يسعَ يومًا للدخول في صراعات الشهرة، مُشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في محبة الناس ودعواتهم الصادقة، وهو ما شهده من خلال تجربته مع مسلسل "حق عرب" الذي نال إعجاب الجماهير وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحمد العوضى يُعلن لأول مرة أسباب الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

أحمد العوضى ينفى تصريحات بيومى فؤاد: "أنا بطل فيلم الإسكندرانى" (فيديو)

وأكد أهمية التواضع والثقة بالنفس دون غرور، مُضيفًا: "الغرور قد يكون بداية النهاية، ولكن الحفاظ على حب الناس واحترامهم هو ما يُعطي النجاح معناه الحقيقي"، وأشار إلى أن تركيزه الآن ينصب على تقديم عمل فني ناجح في العام المقبل، مُعتبرًا أن منافسته نفسه وحب الجماهير هما الدافعان الأساسيان له.

أحمد العوضي احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أزمة أحمد العوضي طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تصريحات أحمد العوضي حلقة أحمد العوضي ع المسرح برنامج ع المسرح منى عبدالوهاب مسلسل أحمد العوضي برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفرنسى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح