أحمد العوضي لـ"ع المسرح": "مفيش حاجة اسمها نمبر وان" (فيديو)

شدد الفنان أحمد العوضي على أن مفهوم "نمبر وان" ليس ثابتًا، ولا يمكن أن يُنسب لأحد دون الآخر، مُعربًا عن رأيه قائلًا: "لا يوجد أحد يمكنه الادعاء بأنه الأول دائمًا، فالأولية لله وحده، وما عدا ذلك فهو زائل وغير دائم".

وأوضح العوضي، في حديثه، خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أنه لم يسعَ يومًا للدخول في صراعات الشهرة، مُشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في محبة الناس ودعواتهم الصادقة، وهو ما شهده من خلال تجربته مع مسلسل "حق عرب" الذي نال إعجاب الجماهير وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأكد أهمية التواضع والثقة بالنفس دون غرور، مُضيفًا: "الغرور قد يكون بداية النهاية، ولكن الحفاظ على حب الناس واحترامهم هو ما يُعطي النجاح معناه الحقيقي"، وأشار إلى أن تركيزه الآن ينصب على تقديم عمل فني ناجح في العام المقبل، مُعتبرًا أن منافسته نفسه وحب الجماهير هما الدافعان الأساسيان له.