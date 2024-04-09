الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو القماطى: تحذيرات السيسى بخطورة حدوث مجاعة فى غزة جرس إنذار للمجتمع الدولى

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن على دولة الاحتلال وعلى المجتمع الدولي بأكمله، أن يأخذ تحذيرات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي بخصوص الأوضاع في غزة، مأخذ الجد، فالأمور تتجه للهاوية ومصر تحذر من حدوث مجاعة في القطاع بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تحذيرات الرئيس السيسي  خلال لقاء "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث شدد الرئيس على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موقف مصر ثابت في رفض العدوان وفي ضرورة، إنفاذ المساعدات للقطاع وبشكل مستدام، فالأمر تفاقم طوال أكثر من 6 أشهر.

 

في سياق متصل، أكد نائب الشيوخ: على تقدير العالم أجمع للجهود المصرية المكثفة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، للوصول للتهدئة وإيقاف الحرب.

 

واختتم النائب عمرو القماطي، أن على العالم أجمع الاستماع لمصر ومطالبها، قبل أن يتسع نطاق العدوان وتخرج الأمور عن السيطرة في غزة.

 

من جانبه اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراء طبيعي بعد التخفيض الكبير الذى حدث للجنيه المصري أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

 

وأكد «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء الذى اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزى الأخير، مؤكدا «رئيس حزب الجيل» أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

قطاع غزة 100 يوم من الحرب على غزة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إبادة الشعب الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة

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