الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضى يكشف عن رفض أحد المخرجين تمثيله: لا أحب الانتقام (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي تجربته الشخصية حول كيفية التغلب على الرفض المهني بالإصرار والعمل الدءوب، كما تحدث عن موقف مبكر في مسيرته الفنية، حيث لم يتم اختياره لدور سينمائي من قبل أحد المخرجين، وكيف أنه لم يأخذ الأمر بشكل شخصي، بل استخدمه كحافز لتحقيق النجاح.

أشار العوضي في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، إلى أنه بدلًا من الشعور بالانتقام، اختار الرد بالتفوق في عمله، مؤكدًا أن النجاح المستمر هو الطريقة الأمثل للرد على أي تحديات.

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وأضاف العوضي: "نحن لسنا في غابة، حيث ننتقم بالكلمات أو الأفعال، بل نثبت قدراتنا من خلال النجاح المتواصل في عملنا".

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