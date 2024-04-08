واشنطن: لدينا تقييمات مستمرة حول طريقة تنفيذ إسرائيل عملياتها فى غزة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تقييمات مستمرة حول طريقة تنفيذ إسرائيل عملياتها في غزة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، عن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، وهو أعلى رقم منذ بدء الحرب.

شاحنات مساعدات إلى غزة



وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن 304 شاحنات مساعدات دخلت غزة، أمس، وهو "أكبر عدد من الشاحنات في يوم واحد منذ بدء الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين: "يمثل هذا الرقم تحسنا كبيرا، ولكن من المهم ليس فقط أن نرى العدد اليومي يستمر في النمو، ولكن أن يستمر مع مرور الوقت".

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تأمل أن تدخل 350 شاحنة إلى غزة كل يوم "في وقت لاحق من هذا الأسبوع". وأكد المسئول أيضًا أن الولايات المتحدة ستحكم على إسرائيل من خلال نتائجها، وسوف "تراقب عن كثب" وحدة منع الاشتباك الإسرائيلية الجديدة "للتحقق من أنها تعمل على النحو المقصود لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على القيام بعملهم بأمان قدر الإمكان".

يأتي هذا التحديث في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة CNN أن الخطط الأولية لبدء تدفق السلع الإنسانية إلى غزة يوم الأحد عبر معبر إيريز قد تأخرت، ولا يزال المسئولون يقومون باستعدادات لوجستية لضمان قدرة نقطة التفتيش على استيعاب شاحنات محملة بالمساعدات.

ووافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر، وهو القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقرير صادر لها.