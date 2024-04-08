الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

CIA تقدم اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة خلال اجتماع القاهرة

غزة
غزة

قدم مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز اقتراحا جديدا لمحاولة سد الفجوات في المفاوضات الجارية؛ للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة، وفقا لما ذكرته وكالة المخابرات المركزية. 

وقال مصدر مطلع على المناقشات إنه تم تقديم الاقتراح الأمريكي الأخير في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتضمن دفع إسرائيل للإفراج عن عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليًا، متوقعًا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، وقبل هذه الجولة من المحادثات.

إطلاق سراح حوالي 700 سجين فلسطيني 

 

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 ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المفاوضين ناقشوا إطلاق سراح حوالي 700 سجين فلسطيني، من بينهم العديد منهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وكان مسئولون قطريون ومصريون وإسرائيليون– إلى جانب بيرنز– موجودين في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور المفاوضات. 

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في السماح للسكان الفلسطينيين في شمال غزة الذين فروا من الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود. 

وحتى الآن، رفضت إسرائيل مطالب حماس بالعودة غير المقيدة لسكان غزة إلى الشمال، وإعادة انتشار قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بعيداً عن وسط غزة. 

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة سي إن إن، إن إسرائيل أصرت على إجراء عمليات تفتيش للفلسطينيين المتجهين شمالاً.

غزة المفاوضات اتفاق المخابرات المركزية سد الفجوات

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