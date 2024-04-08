طارق السيد: والدى أرسل لى رسالة بعد وفاته

قال الكابتن طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، إن والده أرسل له رسالة بعد وفاته.

وأضاف "السيد" خلال لقائه لبرنامج "كلّم ربنا" عبر إذاعة "راديو 9090": "بعتلي رسالة مع شخص في حلم قاله بلغ طارق يهدأ وميزعلش ويبكي، ودي رسالته الأخيرة ليا عن طريق حلم".

وتابع: "بعد وفاة والدي أحد الأصدقاء له علاقات قوية في السعودية أرسل اثنين عملوا لوالدي عمرتين، ربنا رزقه بعمرتين في ليلة وترية، وإن شاء الله أقدر أحج باسمه ربنا يتقبلها ويجعلها من نصيبه".

واستكمل: "رسالتي لكل من له أب يحافظ عليه ويقرب منه لأن بعد ما يموت مش هيلاقي حد حنين تاني معاه".