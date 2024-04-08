الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق السيد: والدى أرسل لى رسالة بعد وفاته

الكابتن طارق السيد
الكابتن طارق السيد

قال الكابتن طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، إن والده أرسل له رسالة بعد وفاته.

وأضاف "السيد" خلال لقائه لبرنامج "كلّم ربنا" عبر إذاعة "راديو 9090": "بعتلي رسالة مع شخص في حلم قاله بلغ طارق يهدأ وميزعلش ويبكي، ودي رسالته الأخيرة ليا عن طريق حلم".

وتابع: "بعد وفاة والدي أحد الأصدقاء له علاقات قوية في السعودية أرسل اثنين عملوا لوالدي عمرتين، ربنا رزقه بعمرتين في ليلة وترية، وإن شاء الله أقدر أحج باسمه ربنا يتقبلها ويجعلها من نصيبه".

واستكمل: "رسالتي لكل من له أب يحافظ عليه ويقرب منه لأن بعد ما يموت مش هيلاقي حد حنين تاني معاه".

طارق السيد الكابتن طارق السيد كل م ربنا برنامج كل م ربنا راديو 9090

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

العوضى يكشف عن الأثر النفسى الذى خلّفه انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

نتنياهو يعلن تحديد موعد غزو رفح

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح