"واحد من الناس"| عمرو الليثى يكرم عمال الطرق بمسابقة معرفية وجوائز نقدية

في لفتة كريمة تجاه جهود عمال البناء، أقام الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، مسابقة ثقافية ممتعة لعمال مشروع رصف طريق حيوي يربط بين أربعة مراكز في محافظة الغربية، وأبدى الليثي إعجابه بالدور المهم الذي يلعبه العمال في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

أثناء الحلقة، قدم الليثي عشرة أسئلة متنوعة، تناولت معلومات عامة وتاريخية، وقدم لكل إجابة صحيحة مكافأة قدرها ألف جنيه، ليصل إجمالي الجوائز إلى عشرة آلاف جنيه. تضمنت الأسئلة معلومات عن تاريخ حرب أكتوبر، وموقع مصر الجغرافي، وأسماء رموز وطنية مثل الجراح العالمي مجدي يعقوب، وألغاز ذكاء مثل تلك التي تتعلق بالسمسم والمطر.

تميزت الحلقة بروح الدعابة والتشويق، وأظهرت الجانب الإنساني للإعلامي عمرو الليثي، الذي لم يتوانى عن تقدير جهود العمال وتكريمهم بطريقة مبتكرة ومحفزة.