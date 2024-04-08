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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة مع انسحاب إسرائيل من خان يونس

خان يونس
خان يونس

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن هناك أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع انسحاب إسرائيل من خان يونس، مشيرة إلى عودة بعض سكان خان يونس السابقين إلى منازلهم بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيسحب قواته البرية من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

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328 شاحنة تدخل قطاع غزة اليوم عبر منفذى رفح وكرم أبوسالم

 

قبل 7 أكتوبر الماضي، كانت خان يونس موطناً لأكثر من 400 ألف شخص، وفر آلاف المدنيين إلى المدينة في الأيام الأولى من الحرب، عندما كانت إسرائيل تركز عملياتها على شمال قطاع غزة.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملياتها في خان يونس قبل نحو أربعة أشهر، حيث قامت بتشكيل أكبر فرقة لها على الإطلاق لمحاربة ما وصفته بمعقل حماس. لقد تركوا وراءهم مدينة تبدو في الغالب في حالة خراب.

وفي الوقت نفسه، حققت المفاوضات في القاهرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن "تقدمًا كبيرًا" وتوافقًا على العديد من النقاط المثيرة للجدل، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة نيوز المصرية نقلاً عن مسؤول مصري كبير.

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328 شاحنة تدخل قطاع غزة اليوم عبر منفذى رفح وكرم أبوسالم

 

غزة إسرائيل خان يونس اطلاق النار محادثات

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