مصر تشارك فى المنتدى العالمى للتكنولوجيا

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بُعد في جلسة تكنولوجية في إطار المنتدى العالمي للتكنولوجيا، التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك يوم 3 أبريل بمقر المنظمة في باريس.



وكان المنتدى قد انعقد في يونيو 2023 تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التكنولوجيا الحديثة" وشملت فعالياته عددًا من الجلسات والمناقشات التي تناولت بعمق الفوائد والأخطار المتعلقة بالتكنولوجيا وكيفية التغلب عليها. وحدد المنتدى ثلاثة مجالات تكنولوجية رئيسية، وتم البدء في تشكيل مجموعات تركيز تضم خبراء ومتخصصين لمشاركة الرؤى وأفضل الممارسات لحوكمة هذه التقنيات بما يعود بالنفع على الإنسان، وهذه المجالات هي التقنيات الغامرة وعلم الأحياء الاصطناعي والتقنيات الكمّية.



وفي هذا الإطار، وفرت الجلسة التكنولوجية معلومات حول عمل مجموعات التركيز، وناقشت إجابات الخبراء والمتخصصين على استطلاعات الرأي ذات الصلة. وشارك في الجلسة أعضاء لجنة السياسة الرقمية ولجنة السياسات العلمية والتكنولوجية، التابعتين للمنظمة.



جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركت في المنتدى العالمي للتكنولوجيا بهدف تقريب المواقف والسياسات، والمساهمة في الحوار حول الابتكار المسئول والحوكمة في عصر التقدم التكنولوجي السريع.