الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابي يسرق المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر للجنايات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بإحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة إلى محكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر من شخصان بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" تعدوا عليهما واصطحبوهما داخل سيارة أجرة واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيء النية"، مقيم بمحافظة الدقهلية نظير مبلغ مالي.

وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة منشأة ناصر الجزئية سرقة سيارة تشكيل عصابي انتحال الصفة

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