تشهد الكرة الأرضية ظاهرة كونية نادرة وهي كسوف الشمس، بعد أيام قليلة من خسوف القمر الذي شهدته بعض دول العالم في الاسبوع الأخير من مارس اليوم، وزاد تساؤل المواطنون حول حقيقة وجود خسوف يوم الاثنين في مصر.

هل يوجد خسوف يوم الاثنين في مصر

تشهد الكرة الأرضية اليوم ظاهرة كسوف الشمس، ولن تشهده مصر والمنطقة العربية.

ويستطيع المواطنون في دول «المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية – كندا»، رؤية كسوف الشمس الكلي، بينما يكون كسوف جزئي في دول «غرب أوروبا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية- المحيط الباسفيكي- المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية».

ولكن لا يوجد خسوف يوم الاثنين في مصر للقمر، ومن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية خسوف جديد للقمر في 18 سبتمبر المقبل وهو من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي.

وحدث أول خسوف للقمر في العام الجاري في 25 مارس الماضي وكان خسوف شبه ظلي، ولم تراه مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

موعد كسوف الشمس اليوم

أول بداية للكسوف جزئيًا الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش - 17:42 بتوقيت القاهرة - وأول بداية للكسوف الكلي الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش وذروة الكسوف الكلي الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش (20:17 بتوقيت القاهرة)، وينتهي تمامًا الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش (22:52 بتوقيت القاهرة).

ما يقال في كسوف الشمس؟

يؤدي المسلمون وقت كسوف الشمس الصلاة سنة عن النبي صل الله عليه وسلم، وعن كيفية الصلاة فهي صلاة مختلفة عن الصلوات العادية، ففي بداية الصلاة تقرأ فيها الفاتحة وصورة أخرى وبعدها تركع وتُطيل الركوع، وبعد الركوع وقول "سمع الله لمن حمده"، ولن يكون هناك سجود، بل ستقف بعد الركوع وتقرأ الفاتحة مرة ثانية و تقرأ سورة أخرى، ثم تركع وتطيل الركوع، وبعدها تقوم من الركوع وتقول "سمع الله لمن حمده" ثم تحمد ربنا وتُثني عليه، ثم تسجد والسجدتين يكونوا طوال وتكون الجلسة اللي بينهم طويلة.

وبعدها تبدأ لركعة التانية وهي نفس الصلاة الاولى.