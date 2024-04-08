الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

قريبا.. افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب ( فيديو )

افتتاح اكاديمية ليفربول
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب

أكد ديفيد ريدلر، المدير الفني لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر، انه جاري الاعداد لافتتاح اكاديمية لكرة القدم للفتيات في اندية مدينتي والرحاب والربوة، والتي سيتم فيها تأهيل اللاعبات للمشاركة في الدوري العام للسيدات وفي مختلف البطولات المحلية والدولية داخل وخارج مصر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أكاديمية ليفربول الدولية في نادي مدينتي للاعبي الأكاديمية لمشاركتهم المتميزة في الدوري المصري لموسم 2023 – 2024.

وأكد ديفيد ريدلر  أن أكاديمية ليفربول تقوم بتدريب اللاعبين وفق أحدث البرنامج التدريبية المتطورة لمختلف الاعمار، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية وإكسابهم الخبرات اللازمة.

من جانبه، أكد أحمد ابراهيم  ، مدير أكاديمية ليفربول الدولية في نادي مدينتي، أن الأكاديمية تقوم كل عام بتسويق اللاعبين المميزين في أكبر أندية كرة القدم في مصر.

يشار إلى أن أكاديمية ليفربول الدولية لها 3 فروع في مصر داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى، في نادى الرحاب الرياضي ونادى مدينتي الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية انجازات في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، ما يسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين يضاف لكرة القدم المصرية

افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب
افتتاح اكاديمية ليفربول لكرة القدم للفتيات في مدينتي والرحاب

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