كيف تنجح مصر في زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام ؟

قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن زيادة الصادرات المصرية تعتبر أمر ذو أهمية بالغة للاقتصاد المصري وللتنمية الشاملة للبلاد، حيث تعمل الصادرات على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات وتعزيز التوازن التجاري.

وأشار "سطوحي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تزيد من الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي وتعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.

وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في تحسين ميزان المدفوعات للبلاد من خلال زيادة العملة الصعبة المستوردة من الخارج، حيث أن هذا يقلل من الضغط على العملة المحلية ويعزز استقرار الاقتصاد.

وأكد أن زيادة الصادرات تحتمل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يساهم في فتح فرص تجارية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع البلدان الأخرى.

وأوضح أن زيادة الصادرات تسهم في تنويع مصادر الدخل للبلاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الاقتصادية الداخلية. يمكن أن تقلل هذه الخطوة من تأثير التقلبات في السوق المحلية على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية تعتبر عنصرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث من المهم أن تتخذ الحكومة والقطاع الخاص خطوات فعالة لزيادة حجم الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية المصدرة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الصناعات التصديرية، تحسين بنية التحتية اللوجستية، تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات، وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.

وأوضح أنه يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات وتقديم الدعم والحوافز للشركات المصدرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الترويج للمنتجات المصرية على الساحة العالمية من خلال حملات تسويقية فعالة ومشاركة في المعارض الدولية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون زيادة الصادرات المصرية هدفًا إستراتيجيًا يعمل عليه الجميع بتعاون مشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المصري بشكل عام.

وأكد أن فتح أسواق خارجية لمنتجات المصانع المطورة يعتبر تحديًا هامًا لقطاع الأعمال، ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة كبيرة لزيادة العوائد وتوسيع نطاق العمل وتحقيق النمو.