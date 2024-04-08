محمد شعير: تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يجذب المزيد من الاستثمارات

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يمكن لتطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام أن يعزز الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بالاستثمار في تطوير مصانع الشركات العامة، يمكن تعزيز الابتكار الاجتماعي وتوجيه الجهود نحو حل المشكلات الاجتماعية والبيئية، مما يساهم في بناء مجتمع أفضل.

وأشار إلى أنه من خلال تحسين مصانع الشركات العامة، يمكن لمصر تعزيز علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى، مما يعزز مكانتها على الساحة العالمية.

وأوضح أنه تعتبر فتح الأسواق الخارجية للمنتجات المصنعة مهمة حيوية لتعزيز اقتصاد البلد وتحفيز نمو الصناعة المحلية، كما يعتبر دور الحكومة حاسمًا في توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم للشركات والمصانع لتمكينها من التوسع في الأسواق الدولية.

وأكد أنه يتطلب نجاح الحكومة في فتح الأسواق الخارجية للمنتجات المصانع المطورة تبني استراتيجيات شاملة تشمل الدعم المالي والتسويقي وتحسين بيئة الأعمال حيث يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز المكانة الدولية للصناعات المحلية.

وأشار إلى أنه من خلال تبني الاستراتيجيات الصحيحة وتوجيه الدعم اللازم، يمكن للحكومة تعزيز قدرة المصانع المطورة على الوصول إلى الأسواق الخارجية بنجاح حيث يجب على الحكومة العمل بجدية وتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والصناعية للبلد.

وأوضح أنه يجب على الحكومة والجهات المعنية مراقبة وتقييم أداء جهود فتح الأسواق الخارجية بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

وأكد أنه يبرز أهمية دور الحكومة في دعم وتمكين المصانع المطورة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال اتباع الاستراتيجيات الصحيحة، وتوجيه الدعم الكافي، والتعاون الفعّال مع القطاع الخاص، يمكن تعزيز فرص النجاح والنمو المستدام للصناعة المحلية حيث تتطلب هذه العملية جهودًا مستمرة وتعاونًا شاملًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والصناعية.