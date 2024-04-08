الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة سيدتين كونتا عصابة للنصب على المواطنين وسرقة السيدات في القاهرة للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين وسرقة السيدات بالأميرية لمحكمة الجنح.

تفاصيل الواقعة

وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر، وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

اعترافات المتهمتان

واعترفت المتهمتان خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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