هل تسبب مشاهدة كسوف الشمس ضررًا للعين؟.. نصائح للحماية

في غضون ساعات، من المقرر أن يشهد راصدو السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأجزاء من أمريكا الشمالية كسوف الشمس الكلي النادر والذي طال انتظاره.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس كليا أو جزئيا. غالبًا ما يسافر الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى الأماكن التي توفر إطلالة رائعة على الأحداث السماوية مثل هذه لتجربة لا تُنسى. ومع ذلك، في خضم إثارة تجربة هذه البهجة البصرية، يجب ألا ننسى الاحتياطات الأساسية التي يجب اتباعها أثناء الحدث السماوي.

لا ينبغي للمرء أبدًا مشاهدة الشمس غير المخسوفة أو المكسوفة جزئيًا من خلال كاميرا أو تلسكوب أو مناظير أو أجهزة أخرى مماثلة، ويجب استخدام نظارات الكسوف فقط.

بداية، هل من الآمن مشاهدة كسوف الشمس بالعين المجردة أو بالنظارة؟ الجواب لا في حالة حدوث كسوف جزئي للشمس. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يجب ارتداء الحشوات الشمسية ذات الأغراض الخاصة أو نظارات الكسوف التي تتوافق مع المعايير العالمية المعروفة باسم ISO 12312-2 أثناء مشاهدتها. أثناء مرحلة الكسوف الكلي التي تستمر لبضع دقائق، يمكن إزالة حماية العين، ولكن ارتدائها فورًا بمجرد بدء مرحلة الكسوف الجزئي مرة أخرى.

إذا كنت أيضًا في مكان يمكن رؤية كسوف الشمس الكلي اليوم 8 أبريل، فأنت بحاجة إلى اتباع بعض التدابير الوقائية لحماية عينيك من العمى وغيره من مشاكل العين المؤقتة أو الدائمة.

ومن المهم أن نتذكر أن النظر إلى كسوف الشمس يشكل خطورة على العين ويمكن أن يسبب الضرر لها. لا ينبغي للمرء أبدًا مشاهدة الشمس غير المخسوفة أو المكسوفة جزئيًا من خلال كاميرا غير مفلترة أو تلسكوب أو منظار أو أجهزة أخرى مماثلة، ويجب استخدام نظارات الكسوف فقط.

نظرًا لأن الإشعاع الشمسي قوي بما يكفي لحرق شبكية العين حتى أثناء الكسوف، فيجب على المرء أن يكون حذرًا. وبينما يعتقد معظم الناس أن الكسوف يحجب ما يكفي من ضوءه ليكون آمنًا، إلا أنه في الواقع ليس كذلك. في الواقع، يقول الدكتور شيبال بهارتيا، المدير الإضافي لطب العيون، معهد فورتيس التذكاري للأبحاث، جوروجرام: "يظل الإشعاع الشمسي خطيرًا على العيون على الرغم من الكسوف".

كيف يمكن أن تؤدي مشاهدة كسوف الشمس إلى إتلاف عينيك؟

"النظر إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين أثناء كسوف الشمس يمكن أن يؤدي إلى حروق في شبكية العين. ويعرف هذا أيضًا باسم اعتلال الشبكية الشمسي. يمكن أن يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى تدمير الخلايا العصبية الحساسة في شبكية العين (الجزء الحساس للضوء في الخلف) "العين). وبالتالي، يمكن أن يكون هناك فقدان للرؤية"، يضيف الدكتور بهارتيا.

أعراض تلف العين بسبب كسوف الشمس

قد يواجه المرء مشاكل مؤقتة أو دائمة بعد مشاهدة كسوف الشمس. ويمكن أيضًا ملاحظة الأعراض بعد أيام أو أسابيع.

"عادة لا يكون هناك ألم. ويمكن ملاحظة الضرر في غضون ساعات قليلة. في بعض الأحيان لا تظهر الآثار السيئة لكسوف الشمس على الفور وتتطور على مدى بضعة أيام إلى أسابيع. لذلك، من المهم للغاية توخي الحذر الشديد أثناء حدوث الكسوف. كسوف الشمس"، يقول خبير العيون.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

فقدان الرؤية المركزية (اعتلال الشبكية الشمسي)

البقع العمياء الدائمة

رؤية مشوهة

تغير في رؤية الألوان

كيف تحمي عينيك من التلف أثناء كسوف الشمس؟

لا تنظر مباشرة إلى الشمس.

في الواقع، لا توفر المرشحات أو النظارات الشمسية محلية الصنع الحماية أيضًا.

إذا كنت ترغب في مراقبة الكسوف، استخدم مرشحات شمسية ذات أغراض خاصة، مثل نظارات الكسوف أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة لمشاهدة الكسوف.

لا تنظر إلى الشمس من خلال الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر، ولا تستخدم أبدًا مرشحات الطاقة الشمسية مع هذه الأجهزة. في الواقع، قد تؤدي الأشعة الشمسية المركزة إلى إتلافها، وبالتالي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة للعين