مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة مع آخرين بالشرقية

لقى شاب مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة مع آخرين داخل "توك توك" أمام جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "أحمد ح" 19 عاما، مقيم مركز الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالرأس والصدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري، بادعاء مشاجرة مع آخرين داخل "توك توك" أمام جامعة الزقازيق.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط وإحضار المتهمين.