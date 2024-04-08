الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المناخ" ينصح بتجنب السفر بين شمال الدلتا والساحل الشمالى اليوم

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك نشاطا للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

المناخ ينصح بتجنب السفر بين شمال الدلتا والساحل الشمالي

وأضاف "فهيم" في بيان له أنه يجب مراعاة الملابس التي يتم ارتداؤها خاصة فترات الليل والصباح الباكر، لأن الحرارة تكون باردة في معظم الأنحاء وتجنب السفر بين محافظات الوجه البحري خاصة شمال الدلتا والساحل الشمالي اليوم قدر الإمكان.

‎يشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

‎وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من اليوم الإثنين على الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح " ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء لكن تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء يوم عيد الفطر على مناطق شمال سيناء فقط.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاط للرياح الوجه البحري السواحل الشمالية للرمال والأتربة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

مركز المناخ: الفترة من 15 فبراير لـ15 مارس سرة الموسم الزراعي ورأس مال المزارعين

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

رئيس مركز المناخ: انخفاض درجات الحرارة ليلًا بداية من اليوم

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس