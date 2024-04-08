"المناخ" ينصح بتجنب السفر بين شمال الدلتا والساحل الشمالى اليوم

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك نشاطا للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

المناخ ينصح بتجنب السفر بين شمال الدلتا والساحل الشمالي

وأضاف "فهيم" في بيان له أنه يجب مراعاة الملابس التي يتم ارتداؤها خاصة فترات الليل والصباح الباكر، لأن الحرارة تكون باردة في معظم الأنحاء وتجنب السفر بين محافظات الوجه البحري خاصة شمال الدلتا والساحل الشمالي اليوم قدر الإمكان.

‎يشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

‎وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من اليوم الإثنين على الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح " ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء لكن تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء يوم عيد الفطر على مناطق شمال سيناء فقط.