شعبة اللحوم: تراجع 15% فى أسعار اللحوم البلدية

قال مصطفى هيبة، عضو شعبة اللحوم، إن سوق اللحوم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرارات الحكومة والتسعير العادل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعدم وجود سوق موازية، ما أدى إلى تراجع أسعار الدولار، الأمر الذي ينعكس على كافة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، خاصة الأعلاف التي تمثل الجزء الأكبر في الثروة الحيوانية في مصر.

تراجع 15% فى أسعار اللحوم البلدية بعد توفير الأعلاف

وأوضح "هيبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت بنسبة 15% منذ صدور القرار وتوفير الأعلاف، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف كان لها دور كبير في تحديد سعر اللحوم في الأسواق، حيث إن الأسعار مرتبطة بأسعار الأعلاف، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم المجمدة متوفرة بشكل كبير، حيث بلغت أسعارها 270 جنيها لكيلو اللحم السوداني، بينما سجلت أسعار اللحوم المجمدة 250 جنيها للكيلو.

وأشار عضو شعبة اللحوم إلى وجود مبادرات، مثل مبادرة وزارة الزراعة، التي يتم بيع اللحوم بها بسعر 270 جنيها للكيلو، وهي لحوم بلدية، موضحا أن مصر تغطي 40% فقط من اللحوم المحلية ويتم استيراد 60% من اللحوم من الخارج سواء مجمدة أو رءوسًا حية.

التشديد على ضرورة دعم الباعة المحليين والموردين لتقديم خدماتهم مباشرة للمواطنين

وشدد عضو شعبة اللحوم على ضرورة دعم الباعة المحليين والموردين لتقديم خدماتهم مباشرة للمواطنين في الأسواق المحلية، مع توفير تسهيلات لهم لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة وجودة عالية، وهذا يعزز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ويدعم الاستدامة الاقتصادية.

كما أشار إلى استيراد الحكومة اللحوم الحية من عدة دول، واستيراد اللحوم الحمراء المجمدة من الهند والبرازيل، مع جهود لتعزيز الثروة الحيوانية من خلال منح الرخص وتطوير السلالات، وضرورة توجيه حملات توعية للمربين الصغار لزيادة إنتاجهم.