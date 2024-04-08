الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شعبة الأرز: تراجع بنسبة 20% وتوقعات بمزيد من الانخفاضات

أرز
أرز

‏قال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة الأرز، إن أسعار الأرز شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 15%، نتيجة إلى ضبط الأسواق من خلال قرارات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن سوق الأرز الآن تشهد ركودًا بشكل نسبي نتيجة إلى أن المواطن المصري لديه سياسية في الشراء خاصة في المناسبات، حيث أن شراء الأرز كان بكميات كبيرة قبل شهر رمضان المبارك، ما يعادل خزين الشهر.

وأوضح "النجاري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ضبط الأسواق أمر هام ويجب أن يكون له مردود إيجابي، من خلال  توفير السلعة في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك تراجع خلال الأيام المقبلة نتيجة إلى عدم وجود سوق موازية وثبات سعر الصرف، حيث إن أسعار الأرز من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

وأضاف أن الأسعار سجلت ما بين 17 و18 ألف جنيه لطن الشعير، بينما سجلت أسعار الأرز من 27 إلى 28 جنيهًا للطن، ما يعادل 27 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الهيبرات يصل سعر الكيلو بها إلى 30 جنيه معبأ، مشيرًا إلى أنه تعتبر مصر أرخص الدول في العالم في السلع الغذائية ولكن يشعر المواطن المصري بغلاء في الأسعار نتيجة إلى تدني الدخل.

وقال إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في الاقتصاد في مصر؛ نتيجة زيادة الاستثمارات التي تدخل مصر خلال الفترة الحالية مما يؤدي إلى رخاء اقتصادي وزيادة عمالة مع زيادة في الأجور لدى المواطن المصري.

وأضاف "النجاري" أن مصر تحوّلت إلى مركز رئيسي لتصدير المحاصيل الزراعية، مع تنامي التنافسية في ظل التحديات العالمية المتغيرة والتي تتعلق بأسعار الطاقة والعمالة والتغيرات المناخية، وتتطلع لأداء دور أكبر في تلبية احتياجات الغذاء العالمية المتزايدة بوصول عدد السكان إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

وشدد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية والتي تتكيف مع التحديات المناخية ونقص المياه.

مصطفي النجاري التصديري للحاصلات الزراعية الأرز قرارات رئيسة يشهد ركود الشراء للأرز شهر رمضان

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